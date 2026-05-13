Daugiabučio laiptinėje Vilniaus Naujamiestyje – mirusio vyro kūnas

2026 m. gegužės 13 d. 11:59
Lrytas.lt
Vilniaus policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi vieno sostinės gyventojo mirties aplinkybes. Trečiadienį vyro kūnas rastas daugiabučio laiptinėje.
Pranešimą apie daugiabučio laiptinėje mirusį vyrą Vilniaus policijos pareigūnai gavo iš greitosios pagalbos medikų. Gegužės 13 d. apie 8 val. 39 min. jie pranešė, kad S. Konarskio g., prie buto durų, rastas vyras, kuriam konstatuota mirtis.
Pasak kaimynų, tai 1957 m. gimęs vyriškis.
Kaimynai pasakojo, kad vyras mėgo piktnaudžiauti alkoholiu.
Smurto žymių ant kūno per pirminę apžiūrą neaptikta, tačiau vyriškio mirties aplinkybės yra neaiškios.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams.
