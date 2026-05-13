Daugiabučio laiptinėje Vilniaus Naujamiestyje – mirusio vyro kūnas

Pranešimą apie daugiabučio laiptinėje mirusį vyrą Vilniaus policijos pareigūnai gavo iš greitosios pagalbos medikų. Gegužės 13 d. apie 8 val. 39 min. jie pranešė, kad S. Konarskio g., prie buto durų, rastas vyras, kuriam konstatuota mirtis.
Pasak kaimynų, tai 1957 m. gimęs vyriškis.
Kaimynai pasakojo, kad vyras mėgo piktnaudžiauti alkoholiu.
Susiję straipsniai
Smurto žymių ant kūno per pirminę apžiūrą neaptikta, tačiau vyriškio mirties aplinkybės yra neaiškios.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams.
mirė vyrasVilniustyrimas
Rodyti daugiau žymių