Gaisras nusiaubė namą netoli Kalvarijos: liko tik sienos, degėsiuose rastas stipriai apdegęs kūnas

Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, pranešimas apie gaisrą Kalvarijos savivaldybėje, Liubavo seniūnijoje, Asavos kaime gegužės 13 d. gautas apie 8 val. 05 min. Buvo pranešta, kad Ežero g. dega gyvenamasis namas, jame gali būti žmogus.
Ugniagesiams atvykus, medinis vieno aukšto namas degė atvira liepsna. Stogas buvo nudegęs, perdanga sukritusi į vidų.
Apie 9 val. 17 min. gaisras likviduotas. Perkasant pelenus, gaisravietėje rastas stipriai apdegęs žmogaus kūnas. Pirminiais duomenimis, tai gali būti 1958 m. gimusio vyro palaikai.
Namas per incidentą sudegė visiškai, liko stovėti tik plikos sienos.
Gaisro gesinimui buvo pasitelktos 4 autocisternos.
Įvykis tiriamas.
Gaisras žuvo žmogus Kalvarijos savivaldybė
