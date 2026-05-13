Nemalonus kvapas atvedė prie jonaviškio buto durų – jas atidarius rastas vyro kūnas

2026 m. gegužės 13 d. 08:17
Jonavos pareigūnai aiškinasi kada ir nuo ko mirė vienišas vyras. Pagalbos tarnybas į vyriškio butą sukvietė kaimynai, nebegalėdami kentėti iš buto sklindančio nemalonaus kvapo.
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, gegužės 12 d. apie 19 val. 08 min. Jonavos pagalbos tarnybos buvo iškvietos į Panerių g. Buvo pranešta, kad jau kurį laiką kaimynas neatidaro durų, iš jo buto sklinda nemalonus kvapas.
Atvykę ugniagesiai per balkoną pateko į vidų. Bute rastas vyro (gim. 1945 m.) kūnas.
Gelbėtojai atidarė duris ir į vidų įleido policijos pareigūnus bei greitosios pagalbos medikus. Šie patvirtino, kad vyriškis miręs.
Policija pradėjo tyrimą ir aiškinasi, kada, kokiomis aplinkybės ir dėl ko vyras mirė.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams.
