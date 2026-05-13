Nemalonus kvapas atvedė prie jonaviškio buto durų – jas atidarius rastas vyro kūnas

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, gegužės 12 d. apie 19 val. 08 min. Jonavos pagalbos tarnybos buvo iškvietos į Panerių g. Buvo pranešta, kad jau kurį laiką kaimynas neatidaro durų, iš jo buto sklinda nemalonus kvapas.
Atvykę ugniagesiai per balkoną pateko į vidų. Bute rastas vyro (gim. 1945 m.) kūnas.
Gelbėtojai atidarė duris ir į vidų įleido policijos pareigūnus bei greitosios pagalbos medikus. Šie patvirtino, kad vyriškis miręs.
Susiję straipsniai
Policija pradėjo tyrimą ir aiškinasi, kada, kokiomis aplinkybės ir dėl ko vyras mirė.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams.
mirė vyrasJonavaugniagesiai
Rodyti daugiau žymių