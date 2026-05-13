Nelaimės

Skaudi avarija Raudondvario plente: formuojasi didžiulės spūstys

2026 m. gegužės 13 d. 18:16
Trečiadienio vakarą kauniečiai praneša apie skaudžią avariją Raudondvario plente, apvažiavime link A5 kelio.
„Apvažiavimas link „Megos“. Ties nusukimu į Raudondvario pl. fūra „pabučiavo“ „Peugeot“.
Tik pusė mašinos likę... Kamštis jau gerokai už Žemkės“, – rašė skaitytojas.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budintis pareigūnas teigė, kad pranešimas apie įvykį gautas 16 val. Jo teigimu, apie sužeistuosius nepranešama.

Įvykio vietoje dirba policijos pareigūnai.
Eismo sistemos „Waze“ duomenimis, minimoje vietoje susidarė didžiulis eismo kamštis.
Paskutinės valandos duomenimis, didžiausios spūstys Kaune fiksuojamos A5 kelyje, Pramonės, Karaliaus Mindaugo, Taikos ir V. Krėvės prospektuose, taip pat Raudondvario plente, Partizanų, Veiverių ir Vaidoto gatvėse bei A1 magistralėje.
