Susirūpinusi buvusio vyro sveikata vilnietė ant kojų sukėlė tarnybas: vyriškis rastas leisgyvis tarp tuščių alkoholio butelių

2026 m. gegužės 13 d. 14:30
Rūpestinga vilnietė trečiadienį išgelbėjo buvusio vyro gyvybę, kai susirūpinusi jo sveikata ant kojų sukėlė visas sostinės gelbėjimo tarnybas. Vyras rastas sodo namelyje leisgyvis tarp kalno tuščių alkoholio butelių.
Susirūpinusi moteris pagalbos telefonu gegužės 13 d. paskambino apie 9 val. 58 min. Ji sakė, kad jau kelias dienas negali susisiekti su savo buvusiu vyru. Telefonu jis neatsiliepia, namas Kryžiokų sodų 8-ojoje gatvėje užrakintas, jame dega šviesa, bet durų niekas neatidaro. 
Moteris pasakojo, kad vyras turi sveikatos problemų, piktnaudžiauja alkoholiu. Todėl ji įtaria, kad vyriškiui galėjo sutrikti sveikata.
Netrukus prie nurodyto namo Kryžiokų soduose susirinko visos pagalbos tarnybos - ugniagesiai, greitosios pagalbos medikai, policijos pareigūnai. Buvo nuspręsta į namo vidų lipti per langą.
Ugniagesiai patekę į namą įleido medikus ir pareigūnus. Kambaryje rastas leisgyvis vyras. Jis kvėpavo, tačiau į nieką nereagavo. 
Kambaryje, kuriame rastas vyriškis, o ir visame name buvo primėtytas kalnas tuščių alkoholio butelių.
Pasak policijos, nerasta jokių požymių, kad vyras galėjo tapti nusikaltimo auka.
Vyras skubiai išvežtas į ligoninę.
