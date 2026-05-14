Sunerimę dėl buto nuomininko Kauno gyventojai ant kojų sukėlė tarnybas – rastas vyro kūnas

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, gegužės 13 d. apie 19 val. 06 min. pagalbos telefonu gautas pranešimas, kad butą nuomojantys žmonės sunerimo dėl buto nuomininko.
Pasak pranešimo, nuomininkas neatsiliepia telefonu, neatidaro buto durų.
Į įvykio vietą išsiųsti ugniagesiai, greitosios pagalbos medikai, policijos patruliai.
Susiję straipsniai
Atvykę gelbėtojai į butą antrame aukšte pateko per langą. Viduje rastas miręs vyras.
Ugniagesiai į butą įleido policijos pareigūnus ir medikus.