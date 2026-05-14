Lietuvos dienaNelaimės

Sunerimę dėl buto nuomininko Kauno gyventojai ant kojų sukėlė tarnybas – rastas vyro kūnas

2026 m. gegužės 14 d. 12:26
Lrytas.lt
Visos Kauno gelbėjimo tarnybos trečiadienį buvo sukeltos ant kojų gavus pranešimą apie galimai sutrikusią buto nuomininko sveikatą. Patekus į butą, vyras rastas miręs.
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, gegužės 13 d. apie 19 val. 06 min. pagalbos telefonu gautas pranešimas, kad butą nuomojantys žmonės sunerimo dėl buto nuomininko.
Pasak pranešimo, nuomininkas neatsiliepia telefonu, neatidaro buto durų.
Į įvykio vietą išsiųsti ugniagesiai, greitosios pagalbos medikai, policijos patruliai.
Atvykę gelbėtojai į butą antrame aukšte pateko per langą. Viduje rastas miręs vyras.
Ugniagesiai į butą įleido policijos pareigūnus ir medikus.
