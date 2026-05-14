Lietuvos dienaNelaimės

Vilniuje paštininkę staigi mirtis pakirto darbo vietoje

2026 m. gegužės 14 d. 14:50
Lrytas.lt
Ketvirtadienio popietę policija gavo pranešimą apie Vilniuje, pašto skyriuje, staiga mirusią darbuotoją.
Šis pranešimas 14 val. 26 min. buvo gautas iš medikų.
Greitoji pagalba į Antakalnio gatvėje įsikūrusį pašto skyrių buvo iškviesta staiga pablogėjus čia dirbančios 62 metų moters sveikatai.
Atskubėję medikai bandė nelaimėlę gaivinti, tačiau jų pastangos buvo bevaisės – teko konstatuoti mirtį.
Mirtis priežastis kol kas nėra aiški. Ją turės nustatyti ekspertai.
Dėl mirties priežasties nustatymo bus pradėtas ikiteisminis tyrimas.
