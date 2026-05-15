Anykščių rajone kilęs gaisras nusinešė žmogaus gyvybę

2026 m. gegužės 15 d. 14:55
Lrytas.lt
Penktadienį ryte Anykščių rajone, mediniame name, kilęs gaisras nusinešė žmogaus gyvybę.
Apie Girelės kaime degantį medinį namą ugniagesiams buvo pranešta 4 val. 54 min.
Į gaisravietę buvo pasiųstos trys autocisternos.
Atvykus ugniagesiams vieno aušto iš rąstų pastatytas namas jau degė atvira liepsna.

Po didžiulio gaisro atliekų tvarkymo įmonėje „Žalvaris“ – ikiteisminis tyrimas

Vandenį gaisro gesinimui ugniagesiai pumpavo iš dirbtinio telkinio. Teko atjungti ir elektros tiekimą.
Gaisras buvo likviduotas 6 val. 11 min.
Atliekant baigiamuosius darbus, perkasant degėsius, viename kambaryje buvo rastas stipriai apdegęs žmogaus kūnas.
Gaisras stipriai suniokojo medinį namą. Jo priežastį turės nustatyti ekspertai.
Ugniagesiams pavyko apsaugoti tris netoli gaisravietės buvusius pastatus.
Anykščių rajonasGaisrasugniagesiai
