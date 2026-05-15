Anykščių rajone kilęs gaisras nusinešė žmogaus gyvybę

Apie Girelės kaime degantį medinį namą ugniagesiams buvo pranešta 4 val. 54 min.
Į gaisravietę buvo pasiųstos trys autocisternos.
Atvykus ugniagesiams vieno aušto iš rąstų pastatytas namas jau degė atvira liepsna.
Vandenį gaisro gesinimui ugniagesiai pumpavo iš dirbtinio telkinio. Teko atjungti ir elektros tiekimą.
Gaisras buvo likviduotas 6 val. 11 min.
Atliekant baigiamuosius darbus, perkasant degėsius, viename kambaryje buvo rastas stipriai apdegęs žmogaus kūnas.
Gaisras stipriai suniokojo medinį namą. Jo priežastį turės nustatyti ekspertai.
Ugniagesiams pavyko apsaugoti tris netoli gaisravietės buvusius pastatus.
