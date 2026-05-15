Nuomoto automobilio vairuotojas Vilniuje sudaužė 5 stovinčius automobilius

Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus apskrities policijoje, pranešimas apie avariją Architektų g. gegužės 14 d. gautas apie 23 val. 35 min. Buvo pranešta, kad į stovintį automobilį „Škoda“ atsitrenkė visureigis.
Atvykus pareigūnams paaiškėjo, kad sudaužyti net 6 automobiliai.
Avarijos kaltininkas (gim. 1996 m.) pareigūnams sakė, kad važiuodamas nuomotu automobiliu „Toyota Yaris“ jo nesuvaldė ir atsitrenkė į stovinčius automobilius.
Apžiūrėjus įvykio vietą paaiškėjo, kad „Toyota“ apdaužė du automobilius „Mercedes-Benz“, du „Volkswagen“ ir vieną „Škoda“. Avariją sukėlęs vairuotojas buvo blaivus.
Įvykio kaltininkas su sudaužytų automobilių savininkais susipildė eismo įvykio deklaracijas.
avarijaVilniusToyota Yaris
