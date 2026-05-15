Nuomoto automobilio vairuotojas Vilniuje sudaužė 5 stovinčius automobilius

2026 m. gegužės 15 d. 09:08
Nuomotu automobiliu važiavęs vyras vėlų ketvirtadienio vakarą Vilniuje apdaužė net penkias stovinčias mašinas. Pirminiais duomenimis, avariją sukėlęs vairuotojas buvo blaivus.
Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus apskrities policijoje, pranešimas apie avariją Architektų g. gegužės 14 d. gautas apie 23 val. 35 min. Buvo pranešta, kad į stovintį automobilį „Škoda“ atsitrenkė visureigis.
Atvykus pareigūnams paaiškėjo, kad sudaužyti net 6 automobiliai. 
Avarijos kaltininkas (gim. 1996 m.) pareigūnams sakė, kad važiuodamas nuomotu automobiliu „Toyota Yaris“ jo nesuvaldė ir atsitrenkė į stovinčius automobilius.
Apžiūrėjus įvykio vietą paaiškėjo, kad „Toyota“ apdaužė du automobilius „Mercedes-Benz“, du „Volkswagen“ ir vieną „Škoda“. Avariją sukėlęs vairuotojas buvo blaivus.
Įvykio kaltininkas su sudaužytų automobilių savininkais susipildė eismo įvykio deklaracijas.
