Lietuvos dienaNelaimės

Šventė Telšiuose baigėsi nelaime: apvirtus batutui sužeisti du vaikai

2026 m. gegužės 15 d. 09:54
Lrytas.lt
Du vaikai nukentėjo Telšiuose, kai vykusios šventės metu apvirto batutas.
Kaip pranešė Telšių apskrities VPK, nelaimė įvyko dar gegužės 9 d. Kaip praneša policija, tądien apie 15 val. 10 min. Telšiuose, Vilniaus g., viešoje vietoje vykusios šventės metu apvirto pripučiamas batutas, priklausantis vyrui (gim. 1986 m.).
Batutui apvirtus, iš jo iškrito ir susižalojo mergaitė (gimusi 2018 m.) ir berniukas (gim. 2020 m.).
Pradėtas ikiteismini styrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas dėl neatsargumo nesunkiai sužalojo ar susargdino du ar daugiau žmonių, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
