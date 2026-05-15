Lietuvos dienaNelaimės

Virš Neries Vilniaus centre pakibus autobusiukui liudininkas prabilo apie betvarkę krantinėje: „Ten eismas nuolatinis“

2026 m. gegužės 15 d. 11:17
Lrytas.lt
Papildyta
Vilniaus centre neatsargiai manevruodamas Neries krantinėje, virš upės ketvirtadienį pakibo autobusiukas. Incidentą užfiksavęs liudininkas sako, kad pėstiesiems skirtoje vietoje nuolat vyksta automobilių eismas ir tvyro betvarkė.
Daugiau nuotraukų (11)
„Šiandien Nerimi plaukiantis autobusiukas nepraleido krantine važiuojančio laivo ir įvyko avarija?“, – šmaikštavo incidentą užfiksavęs liudininkas.
Netoliese gyvenantis vilnietis sutiko su Lrytas pasidalinti įvykio nuotraukomis, kuriose matyti virš Neries galine dalimi ant pėsčiųjų krantinės greta Karaliaus Mindaugo tilto pakibęs mikroautobusas „Volkswagen“. Automobilis į upę neįkrito, tačiau iki rimtesnės nelaimės buvo likę visai nedaug. Greičiausiai, incidentas įvyko vairuotojui neatsargiai manevruojant. Iš nuotraukų matyti, kad virš vandens pakibusį autobusiuką buvo bandoma gelbėti jį tempiant visureigiu.
Įvykį užfiksavęs liudininkas, bendraudamas su Lrytas, sakė matantis problemą, kurios Vilniaus miesto savivaldybė nesugeba išspręsti. Tai ir vizualinė tarša, ir nuolat krantinėje vykstantis transporto eismas.
Susiję straipsniai
„Bolt Drive“ vairuotojas Vilniuje sudaužė penkis automobilius

„Bolt Drive“ vairuotojas Vilniuje sudaužė penkis automobilius

Sudegusio pastato viduje Alytuje rastas apdegęs vyro kūnas

Sudegusio pastato viduje Alytuje rastas apdegęs vyro kūnas

Šventė Telšiuose baigėsi nelaime: apvirtus batutui sužeisti du vaikai

Šventė Telšiuose baigėsi nelaime: apvirtus batutui sužeisti du vaikai

„Ten eismas nuolatinis, betvarkė, automobiliai parkuojasi...“, – sakė liudininkas, redakcijai perdavęs tai įrodančias nuotraukas.
Jo manymu, ketvirtadienio incidentas, greičiausiai, buvo vienetinė komiška situacija: „Išties, panašu, kad vairuotojui nepasisekė“.
Vilniaus apskrities VPK Lrytas sužinojo, kad pranešimas apie incidentą gegužės 15 d. gautas apie 12 val. 24 min. Liudininkas pranešė, kad nuo pėsčiųjų tako nuslydo ir galiniais ratais virš upės pakibo mikroautobusas, kurį bandoma ištraukti visureigiu. Pranešėjas policijos prašė sudrausminti vairuotojus, kadangi pėsčiųjų taku eismas vyksta nuolat.
Incidentą policija įvertino kaip galimą administracinį nusižengimą. Pareigūnai aiškinasi įvykio aplinkybes.
NelaimėVilniaus centrasNeris
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.