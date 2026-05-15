Virš Neries Vilniaus centre pakibus autobusiukui liudininkas prabilo apie betvarkę krantinėje: „Ten eismas nuolatinis“

„Šiandien Nerimi plaukiantis autobusiukas nepraleido krantine važiuojančio laivo ir įvyko avarija?“, – šmaikštavo incidentą užfiksavęs liudininkas.
Netoliese gyvenantis vilnietis sutiko su Lrytas pasidalinti įvykio nuotraukomis, kuriose matyti virš Neries galine dalimi ant pėsčiųjų krantinės greta Karaliaus Mindaugo tilto pakibęs mikroautobusas „Volkswagen“. Automobilis į upę neįkrito, tačiau iki rimtesnės nelaimės buvo likę visai nedaug. Greičiausiai, incidentas įvyko vairuotojui neatsargiai manevruojant. Iš nuotraukų matyti, kad virš vandens pakibusį autobusiuką buvo bandoma gelbėti jį tempiant visureigiu.
Įvykį užfiksavęs liudininkas, bendraudamas su Lrytas, sakė matantis problemą, kurios Vilniaus miesto savivaldybė nesugeba išspręsti. Tai ir vizualinė tarša, ir nuolat krantinėje vykstantis transporto eismas.
„Ten eismas nuolatinis, betvarkė, automobiliai parkuojasi...“, – sakė liudininkas, redakcijai perdavęs tai įrodančias nuotraukas.
Jo manymu, ketvirtadienio incidentas, greičiausiai, buvo vienetinė komiška situacija: „Išties, panašu, kad vairuotojui nepasisekė“.
Vilniaus apskrities VPK Lrytas sužinojo, kad pranešimas apie incidentą gegužės 15 d. gautas apie 12 val. 24 min. Liudininkas pranešė, kad nuo pėsčiųjų tako nuslydo ir galiniais ratais virš upės pakibo mikroautobusas, kurį bandoma ištraukti visureigiu. Pranešėjas policijos prašė sudrausminti vairuotojus, kadangi pėsčiųjų taku eismas vyksta nuolat.
Incidentą policija įvertino kaip galimą administracinį nusižengimą. Pareigūnai aiškinasi įvykio aplinkybes.
