Lietuvos dienaNelaimės

Jonavos rajone apsivertė automobilis, vairuotojas išvežtas į ligoninę

2026 m. gegužės 16 d. 20:44
Lrytas.lt
Lietus paspendė spąstus jaunam vairuotojui, kurio vairuojamas automobilis Jonavos rajone nulėkė į šalikelę ir apsivertė. 
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtojas pranešė, kad pranešimas apie nelaimę gautas gegužės 16-ąją, 19 val. 44 min. 
Kelyje Kaunas-Jonava, ties Marinaukos kaimu automobilis „Saab“ nulėkė nuo kelio ir vertėsi. Automobilį vairavo 24 metų jaunuolis, jis važiavo vienas.
Vairuotojas paaiškino, kad įvykio metu stipriai lijo ir jis nesuvaldė automobilio. Vairuotoją medikai išvežė į Kauno klinikas.   
Dėl įvykio šioje kelio atkarpoje buvo susidarę spūstys. 
