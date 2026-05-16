Lietuvos dienaNelaimės

Šakių rajone supleškėjo elektra varomas automobilis „Tesla“

2026 m. gegužės 16 d. 11:11
Lrytas.lt
Naktį Šakių rajone kilusio gaisro metu sudegė automobilis „Tesla“ bei traktoriukas-žoliapjovė.
Gaisras Šakių r. Žemosios Panemunės miestelyje įsipliekė gegužės 15-ąją, maždaug 25 minutės po vidurnakčio. 

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pranešė, kad gautas pranešimas apie degančią elektrinę mašiną ir traktoriuką.
Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad  degė automobilis „Tesla“ ir traktoriukas-žoliapjovė. Įvykio metu sudegė visos degios automobilio ir traktoriuko-žoliapjovės dalys.
Gaisro priežastimi nurodytas transporto priemonės elektros instaliacijos gedimas. 
AutomobilisGaisraselektros instaliacija
