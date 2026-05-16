Šakių rajone supleškėjo elektra varomas automobilis „Tesla“

Gaisras Šakių r. Žemosios Panemunės miestelyje įsipliekė gegužės 15-ąją, maždaug 25 minutės po vidurnakčio.
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pranešė, kad gautas pranešimas apie degančią elektrinę mašiną ir traktoriuką.
Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad degė automobilis „Tesla“ ir traktoriukas-žoliapjovė. Įvykio metu sudegė visos degios automobilio ir traktoriuko-žoliapjovės dalys.
Gaisro priežastimi nurodytas transporto priemonės elektros instaliacijos gedimas.
