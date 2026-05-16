Telšiuose BMW taranavo medikų automobilį, nukentėjo ir pacientas

Gegužės 15 d. apie 18 val. 20 min. Telšiuose, Muziejaus ir Žarėnų gatvių sankryžoje, susidūrė automobiliai BMW, vairuojamas vyro (gim. 1972 m.) ir greitosios medicinos pagalbos (GMP) automobilis „Renault Master“, važiavęs su įjungtais specialiais mėlynos spalvos švyturėliais bei garsiniu signalu, kurį vairavo paramedikas-vairuotojas (gim. 1975 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo GMP automobiliu važiavusios paramedikė (gim. 1998 m.) ir paramedikė (gim. 1963 m.), kurios gydomos ambulatoriškai. Taip pat nukentėjo GMP automobilyje vežamas ligonis (gim. 1966 m.), kuris paguldytas į Telšių ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281 str. 1 d.
