Tragedija Akmenės rajone: motociklininkas žuvo atsitrenkęs į stulpą

2026 m. gegužės 16 d. 11:43
Šeštadienio rytą Akmenės rajone žuvo motociklo vairuotojas, praneša policija.
Apie 10 val. 40 min. Akmenės r., Klaišių k., Dvaro g., kelio posūkyje, 62 metų amžiaus vyriškio vairuojamas motociklas nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į stulpą. 
Įvykio aplinkybės tiriamos. 
Motociklo avarijavyriškisKelias
