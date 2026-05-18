Avaringoje Kauno žiedinėje sankryžoje susidūrė policijos automobilis ir BMW

2026 m. gegužės 18 d. 18:19
Pirmadienio pavakarę kauniečiai informavo apie eismo įvykį Jonavos gatvėje, Pilies žiede. Pranešama, jog avarijoje daltyvavo ir policijos automobilis.
„Pilies žiede dabar“, – 17 val. 31 min. „Kas vyksta Kaune“ grupėje informavo nuotrauka pasidalijęs kaunietis. Joje matyti policijos automobilis aplamdytu šonu ir priekinėmis keleivio pusės durelėmis.
Susisiekus su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinčiu pareigūnu, šis naujienų portalą „Kas vyksta Kaune“ informavo, kad eismo įvykyje dalyvavo du automobiliai – policijos ekipažas bei BMW markės lengvasis automobilis.
Pranešimas apie avariją gautas 16 val. 25 min.
„Pareigūnai skubėjo į įvykį, automobilis nepraleido ir susidūrė“, – trumpai komentavo Kauno policijos atstovas.
Jo teigimu, toliau įvykio aplinkybes aiškinsis tyrėjai.
„Įvykis registruotas, vairuotojai buvo blaivūs, niekas nenukentėjo“, – pridūrė jis.
