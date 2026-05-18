Avaringoje Kauno žiedinėje sankryžoje susidūrė policijos automobilis ir BMW

„Pilies žiede dabar“, – 17 val. 31 min. „Kas vyksta Kaune“ grupėje informavo nuotrauka pasidalijęs kaunietis. Joje matyti policijos automobilis aplamdytu šonu ir priekinėmis keleivio pusės durelėmis.
Susisiekus su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinčiu pareigūnu, šis naujienų portalą „Kas vyksta Kaune“ informavo, kad eismo įvykyje dalyvavo du automobiliai – policijos ekipažas bei BMW markės lengvasis automobilis.
Pranešimas apie avariją gautas 16 val. 25 min.
Susiję straipsniai
„Pareigūnai skubėjo į įvykį, automobilis nepraleido ir susidūrė“, – trumpai komentavo Kauno policijos atstovas.
Jo teigimu, toliau įvykio aplinkybes aiškinsis tyrėjai.
„Įvykis registruotas, vairuotojai buvo blaivūs, niekas nenukentėjo“, – pridūrė jis.
BMW avarijaKaunaspolicijos automobilis
Rodyti daugiau žymių