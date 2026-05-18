Į Vilniaus senamiestį skubėjo ugniagesiai – daugiabučio namo bute kilo gaisras

2026 m. gegužės 18 d. 09:39
Lrytas.lt
Pirmadienį ryte ugniagesiai skubėjo gesinti Vilniaus senamiestyje kilusio gaisro.
Apie Pylimo gatvėje, daugiabučiame name, jaučiamą degėsių kvapą ugniagesiams buvo pranešta 8 val. 16 min.
Į įvykio vietą buvo pasiųstos dvi autocisternos ir autokopėčios.
Atvykę ir žvalgybą atlikę ugniagesiai nustatė, kad degėsių kvapas sklinda iš antrajame aukšte esančio buto.
Atidarius duris paaiškėjo, kad čia dega grindys ir baldai.
Ugniagesiai gaisrą užgesino 9 val. 24 min. – žmonės per šį gaisrą nenukentėjo. Jo priežastį turės nustatyti ekspertai.
