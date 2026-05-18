Savaitgalį neišvengta aukų gaisruose: žuvo du žmonės

Penktadienį, 04.54 val., Anykščių rajone, Kavarsko seniūnijoje, Girelės kaime, degė gyvenamasis namas.
Užgesinus gaisrą ir atliekant baigiamuosius darbus viename iš kambarių rastas žmogaus kūnas.
Gaisro metu sudegė namo stogas, perdanga, išdegė kambariai ir namų apyvokos daiktai. Ugniagesiai išsaugojo kelis statinius: daržinę, ūkinį pastatą, malkinę.
21.32 val., Telšiuose, Gimnazijos gatvėje, kieme kepant šašlykus kepsninėje, užsidegė vyro drabužiai. Vyras patyrė nudegimus.
Šeštadienį gaisruose buvo traumuoti dar du žmonės. 12.54 val., Vilniuje, Lobio gatvėje, gaisras kilo gyvenamajame name.
Kambaryje, esančiame pirmajame namo aukšte, degė medinės lentynos ir ant jų sudėti motociklų akumuliatoriai. Gaisre buvo traumuotas žmogus: gesindamas gaisrą jis patyrė nudegimus. Jam pagalba suteikta vietoje.
Autonominio dūmų detektoriaus, pirminiais duomenimis, name nebuvo.
12.57 val. pranešta, kad Šalčininkų rajone, Dieveniškių seniūnijoje, Vaškelių kaime, sodyboje žmogus uždegė naftos produktus (tepalus).
Kilusį gaisrą kaimynai užgesino patys, tačiau gaisro metu vyras patyrė nudegimus, ugnis apgadino du automobilius ir garažo duris.
Sekmadienį, 19.25 val., Radviliškio rajone, Aukštelkų seniūnijoje, Aukštelkų kaime, gaisras kilo gyvenamajame name. Ugniagesiai su kvėpavimo organų apsaugos aparatais patekę į dūmuose skendinčias patalpas, jose rado vyrą, kurį išnešė ir perdavė medikams.
Medikams žmogaus atgaivinti nepavyko, jam konstatuota mirtis. Gaisro metu apdegė dalis grindų ir lovos kampas. Autonominio dūmų detektoriaus name, pirminiais duomenimis, nebuvo.
Sekmadienį, 01.12 val., Šalčininkų rajone, Šalčininkuose, Pramonės gatvėje, automobilių garažų masyve iš po stogo rūko dūmai. Ugniagesiai, ieškodami gaisro židinio, atidarė 11 garažų.
Gaisro metu sudegė apie 300 kv. m medinių stogo konstrukcijų, sudegė du garažai ir juose sandėliuotas turtas, apdegė du automobiliai, dar du – aprūko.
17.50 val., Elektrėnuose, Obenių gatvėje, gaisras kilo gamybos ir pramonės paskirties pastate.
Atvykus ugniagesiams, ant konvejerio degė padangų žaliava ir patalpoje susikaupusios dulkės. Gaisro metu stipriai apdegė konvejeris, fasadas buvo nuardytas.
23.36 val., Zarasų rajone, Zarasų seniūnijoje, Štadvilių kaime, atvira liepsna degė ūkinis pastatas, garažas ir malkinė.
Gaisro metu sudegė pastatų stogas, išdegė ir nuardyta mūrinės dalies perdanga, išdegė vidus su jame buvusiais namų apyvokos daiktais, įvairiais įrankiais, apdegė dalis šieno ir malkų. Sudegė garažas ir dalis medinės malkinės sienų.
Penktadienį, 07.47 val., Klaipėdoje, ties Joniškės gatve, ugniagesiai gelbėtojai teikė pagalbą kelyje: po eismo įvykio jie patraukė nuo važiuojamosios kelio dalies nutrenktą briedį, sutvarkė kelio dangą.
12.38 val., Trakų rajone, Lentvaryje, Lauko gatvėje, pranešta apie mokyklos teritorijoje, metaliniuose vartuose įstrigusią stirną. Ugniagesiai gelbėtojai, panaudoję parankines priemones, stirną išlaisvino ir perdavė ją gyvūnų globos darbuotojams.
Sekmadienį, 10.20 val., Vilniuje, Santariškių gatvėje, ugniagesių gelbėtojų pagalbos reikėjo mergaitei, kuri negalėjo nusiimti žiedo nuo piršto. Panaudoję parankines priemones, ugniagesiai gelbėtojai nuėmė žiedą nuo mergaitės piršto.
10.57 val., Molėtuose, Braškių gatvėje, ugniagesiai gelbėtojai teikė pagalbą moteriai, įkritusiai į rūsį. Panaudoję parankines priemones, jie moterį iškėlė iš rūsio ir perdavė nukentėjusiąją medikams.
