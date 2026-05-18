Telšiuose į avariją pateko motociklas, Kuršėnuose – mopedas

Prieš pat vidurdienį, 11.55 val., Šiaulių rajone, Kuršėnuose, Vyturių gatvėje., automobilis „Peugeot 307“, vairuojamas blaivaus vaikino (gim. 2007 m.) susidūrė su mopedu „Honda“, vairuojamu blaivaus vyro (gim. 1969 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo mopedo vairuotojas, kuris gydomas ligoninėje.
Vakare, 19.00 val., Telšiuose, Luokės ir Tryškių gatvių sankryžoje, automobilio „Toyota RAV4“ blaivus vairuotojas (gim. 1955 m.) nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio motociklo „Yamaha YZF“, vairuojamo blaivaus vaikino (gim. 2009 m.) ir transporto priemonės susidūrė.
Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo vairuotojas, kuris po medikų apžiūros gydomas ligoninėje.
Dėl kelių transporto eismo taisyklių pažeidimo pradėti ikiteisminiai tyrimai.