Mergaitės mirtis Šilalės rajone užminė mįslę: prabilta apie skaudinančią žinutę socialiniame tinkle

Aiškėja aplinkybės, galėjusios nulemti tragediją – portalo Lrytas šaltiniai pranešė, jog visai neseniai vaikas galėjo gauti užgaulią, skaudinančią žinutę socialiniame tinkle.
Tiesa, tai kol kas – tik viena iš galimų versijų.
Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl mirties priežasties nustatymo, kurio metu paaiškės, kas turėjo įtakos siaubingai netekčiai.
Nors įtariama savižudybė, pasak tyrimui vadovaujančio Tauragės prokuroro Mindaugo Stonkaus, negalima atmesti ir kitų versijų. Bylos stadija – dar labai ankstyva.
Pirminių medicinos ekspertų išvadų, kuriomis remiantis būtų galima paneigti arba patvirtinti smurtinę mirtį, spręsti apie jos priežastį, antradienį po pietų prokuratūros dar nebuvo pasiekusios. Jeigu prireiks, bus paskirta ir platesnės apimties ekspertizė.
Pagal surinktus duomenis bus sprendžiama, ar yra pagrindo bylą perkvalifikuoti – pavyzdžiui, į sukurstymą nusižudyti ar privedimą prie savižudybės.
Prieš porą mėnesių įsikūrė naujoje vietoje
Mergaitė augo tvarkingoje šeimoje – Lrytas duomenimis, tėvai jos dirba pas ūkininkus, tačiau svaigalais nepiktnaudžiauja, į teisėsaugos ir kitų institucijų akiratį dėl smurto artimoje aplinkoje, nepriežiūros ar kitų atvejų anksčiau nebuvo patekę.
Mažametė su savo artimaisiais į seniūniją, kurioje įvyko tragedija, gyventi persikėlė 2026 metų kovą. Anksčiau ji gyveno kitoje Šilalės rajono vietovėje.
Mergaitė gerai mokėsi, buvo aktyvi klasės, mokyklos veikloje – vietos gyventojų žiniomis, ji priklausė vaikus ir jaunimą vienijančiai visuomeninei organizacijai.
„Kalbėjau su mokyklos direktoriumi – duomenų, kad joje mergaitė buvo patyrusi bendraamžių patyčias, skriaudžiama, šiuo metu nėra.
Buvo įvardintos kai kurios galimos, neoficialios mirties priežastys. Ugdymo įstaigoje vyks vidiniai tyrimai“, – portalui Lrytas sakė Šilalės rajono meras Tadas Bartkus.
Tačiau nepilnamečių patyčių, psichologinio smurto atmesti dabartinėje tyrimo stadijoje negalima – jos galėjo vykti tiek mokykloje, tiek ir už jos ribų.
Prieš mirtį gavo skaudinančią žinutę?
Mergaitės kūnas buvo rastas gegužės 16-ąją, po vidurdienio valdoje, kurioje ji gyveno su savo šeimos nariais.
Jį pamatę artimieji nedelsdami iškvietė pagalbą. Atvykę medikai konstatavo vaiko mirtį.
Išorinių smurto žymių ant kūno nebuvo aptikta.
Jau pirmomis dienomis pasklido kalbos, kad mažametė tragedijos dieną ar keliomis dienomis anksčiau socialiniame tinkle galėjo gauti užgaulią, žeminančią žinutę.
Manoma, kad ją galimai parašė kažkas iš jos pažįstamų rato – panašaus amžiaus Šilalės krašto paauglių.
Tirdami mirties priežastį, pareigūnai išsamiai patikrins ir moksleivės kompiuterį bei telefoną, siekdami išsiaiškinti, ar nebuvo patyčių, grasinimų, kitų psichologinio smurto požymių.
Byla gali būti perkvalifikuota
„Dabar yra atliekami ikiteisminio tyrimo veiksmai, renkami ir analizuojami duomenys. Šiuo metu keliamos visos įmanomos versijos. Ar byla bus perkvalifikuota, priklausys nuo surinktų duomenų.
Tyrimas turėtų atsakyti į daugelį, galbūt ir į visus rūpimus klausimus“, – portalui Lrytas teigė prokuroras M. Stonkus, susilaikęs nuo platesnių komentarų.
