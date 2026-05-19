Nidoje visiškai sudegė nelegali pirtis, apdegė ir populiarios pasilinksminimų vietos pastatas

Šaltinių teigimu, gaisro metu apdegė ir pastatas, kuriame vasaros metu veikia „Kupolas“. Prie jo žiemos metu buvo pastatyta ir minėta pirtis.
Šią informaciją portalui pirmadienio vakarą patvirtino ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus budintis specialistas.
Gaisras Nidos–Smiltynės pl. kilo ankstų šeštadienio, gegužės 16-osios rytą, 4.06 val.
Atvykus ugniagesiams, medinė pirtis ant ratų degė atvira liepsna.
„Gaisro metu sudegė medinė pirtis, nudegė šalia esančio pastato medinis fasadas“, – komentavo Situacijų koordinavimo skyrius.
Anksčiau dėl šios pirties priekaištų buvo sulaukę ir valdininkai, nes niekaip nesugebėjo surasti verslininko, kuris vykdė nelegalią pirties veiklą paplūdimyje.
Portalas „Kas vyksta Neringoje“ primena, jog dėl šio seno žvejybinio sandėlio Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija ne kartą vykdė patikrinimus dėl neteisėtų statybos darbų.
Šiame sklype patalpas nuomojasi gerai žinomo pamario verslininko Andriaus Emdės įmonė UAB „Miesto dviratis“. Ši įmonė valdo ir prekės ženklą „Kupolas Beach Bar“, įstaiga šiuo pavadinimu ir veikė pastate.
Pats pastatas priklauso įmonei UAB „Hoptrans holding“ – tai yra 1973 m. sandėlis, jo bendras plotas siekia 330,73 kv. m.
Anksčiau VTPSI buvo įpareigojusi nuomininką nugriauti sandėlio antstatą.