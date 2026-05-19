Šilutės įmonėje užsidegė ant stogo sumontuotos saulės baterijos – gyventojai perspėti dėl galimos oro taršos

Apie Šilutėje, Šilo gatvėje įsikūrusios UAB „Dauparų žuvis“ teritorijoje, kilusį gaisrą ugniagesiams buvo pranešta 5 val. 39 min.
Pranešėjas nurodė, kad dega ant gamybinio pastato stogo sumontuotos saulės baterijos.
Į įvykio vietą buvo pasiųstos keturios autocisternos ir autokopėčios.
Degti ėmusios saulės baterijos buvo sumontuotos ant dviejų aukštų gamybinio pastato stogo.
Gaisras gesinamas. Pirminiais duomenimis, žmonių šiame pastate nebuvo.
Kol kas neaišku, ar pirmiausia užsidegė saulės baterijos ar skarda degtos medinės stogo kokstrukcijos.
Perspėjimą dėl gaisro išplatino Šilutės rajono savivaldybė.
„Šiuo metu dega UAB „Dauparų žuvis“ teritorija. Įvykio vietoje dirba ugniagesių pajėgos, gaisras gesinamas.
Gyventojams, esantiems netoliese, rekomenduojame užsidaryti langus, nevėdinti patalpų ir, jei įmanoma, laikinai vengti buvimo lauke.
Prašome nevykti į įvykio vietą ir netrukdyti specialiųjų tarnybų darbui. Apie situacijos eigą informuosime papildomai“, – sakoma Šilutės rajono savivaldybės pranešime.
