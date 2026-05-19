Širvintų rajone užsidegus pastatui, sudegė ir užduso jame buvusios vištos, viščiukai, ančiukai ir putpelės

2026 m. gegužės 19 d. 11:06
Širvintų rajone pirmadienį kilus gaisrui ūkiniame pastate, sudegė ir užduso jame buvusios vištos, viščiukai ir putpelės, pranešė ugniagesiai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 13.03 val. pranešta, kad Širvintų rajone, Musninkų seniūnijoje, Vindeikių kaime, Didžiojoje gatvėje, ūkinis pastate kilo gaisras.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, atvira liepsna degė rąstinis vieno aukšto su palėpe ūkinis pastatas.
Gaisro metu išdegė ūkinio pastato sienos, perdanga ir dalis stogo konstrukcijų, apdegė palėpėje sukrautos statybinės medžiagos.
Per gaisrą sudegė ir užduso viduje laikomos vištos (10 vnt.), viščiukai (30 vnt.), ančiukai (20 vnt.) ir putpelės (80 vnt.).
