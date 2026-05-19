Širvintų rajone užsidegus pastatui, sudegė ir užduso jame buvusios vištos, viščiukai, ančiukai ir putpelės

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 13.03 val. pranešta, kad Širvintų rajone, Musninkų seniūnijoje, Vindeikių kaime, Didžiojoje gatvėje, ūkinis pastate kilo gaisras.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, atvira liepsna degė rąstinis vieno aukšto su palėpe ūkinis pastatas.
Gaisro metu išdegė ūkinio pastato sienos, perdanga ir dalis stogo konstrukcijų, apdegė palėpėje sukrautos statybinės medžiagos.
Susiję straipsniai
Per gaisrą sudegė ir užduso viduje laikomos vištos (10 vnt.), viščiukai (30 vnt.), ančiukai (20 vnt.) ir putpelės (80 vnt.).
Širvintų rajonaspaukščiaiGaisras
Rodyti daugiau žymių