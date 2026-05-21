Dukters širdis nemelavo – ugniagesiai per langą įlipo į butą 8 aukšte, kaunietė rasta mirusi

2026 m. gegužės 21 d. 08:10
Lrytas.lt
Visos Kauno gelbėjimo tarnybos buvo sukeltos ant kojų trečiadienį vienai miesto gyventojai pranešus, kad jau kelias dienas negali susisiekti su savo mama. Atvykę ugniagesiai per langą pateko į butą 8 aukšte ir čia rado mirusią moterį.
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, gegužės 20 d. apie 14 val. 10 min. visos Kauno gelbėjimo tarnybos buvo iškviestos prie vieno daugiabučio Šiaurės pr. 
Pagalbos telefonu paskambinusi moteris sakė, kad dvi dienas negali susisiekti su mama, durų neatidaro, telefonas išjungtas, moteriai galimai sutriko sveikata.
Pasak dukters pranešimo, mama turėjo eiti į polikliniką, tačiau ten nepasirodė.
Atvykę ugniagesiai autokopėčiomis per langą pateko į butą 8 aukšte. Kambaryje rasta moteris be gyvybės ženklų.
Gelbėtojai į butą įleido policiją ir greitosios pagalbos medikus.
Įvykis tiriamas.
