Dukters širdis nemelavo – ugniagesiai per langą įlipo į butą 8 aukšte, kaunietė rasta mirusi

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, gegužės 20 d. apie 14 val. 10 min. visos Kauno gelbėjimo tarnybos buvo iškviestos prie vieno daugiabučio Šiaurės pr.
Pagalbos telefonu paskambinusi moteris sakė, kad dvi dienas negali susisiekti su mama, durų neatidaro, telefonas išjungtas, moteriai galimai sutriko sveikata.
Pasak dukters pranešimo, mama turėjo eiti į polikliniką, tačiau ten nepasirodė.
Atvykę ugniagesiai autokopėčiomis per langą pateko į butą 8 aukšte. Kambaryje rasta moteris be gyvybės ženklų.
Gelbėtojai į butą įleido policiją ir greitosios pagalbos medikus.
Įvykis tiriamas.
