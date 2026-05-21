Po nedidelio gaisro Vilniaus viešbutyje greitosios medikai apžiūrėjo du žmones

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, gegužės 20 d. apie 20 val. 52 min. Vilniaus ugniagesiai buvo iškviesti į Dariaus ir Girėno g. esantį viešbutį.
Atvykus gelbėtojams nustatyta, kad viešbučio kambaryje degė lovos nugarinėje dalyje įmontuota elektros instaliacija.
Gaisro metu apdegė lova, aprūko siena. Kambario gyventojai kilusį gaisrą užgesino iki ugniagesių atvykimo.
Viešbučio lankytojai buvo paraginti palikti kambarius. Du žmonės medikai apžiūrėjo įvykio vietoje.
Dūmų detektoriai viešbutyje buvo įrengti.
Įvykis tiriamas.
