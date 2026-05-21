Prie Neries – tarnybų sujudimas: iš vandens ištrauktas žmogus

Pasak skaitytojų, nelaimė nutiko Neries pakrantėje. Čia buvo matyti keli specialiųjų tarnybų ekipažai, o netrukus paaiškėjo, kad iš vandens ištrauktas žmogus.
Kaip portalą informavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinti pareigūnė, pranešimas apie įvykį gautas 17.15 val.
Pirminiais duomenimis, Neryje, ties Santaka, buvo pastebėtas galimai skenduolis. Į įvykio vietą nuvykus tarnyboms, rastas vyro kūnas.
Pareigūnų teigimu, mirusiojo asmenybė kol kas nustatinėjama.
Įvykio aplinkybės tikslinamos.
