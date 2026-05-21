Lietuvos dienaNelaimės

Prie Neries – tarnybų sujudimas: iš vandens ištrauktas žmogus

2026 m. gegužės 21 d. 20:14
Į naujienų portalą kreipėsi skaitytojai, pranešę apie tarnybų sujudimą Neries pakrantėje. Jų teigimu, į įvykio vietą skubėjo specialiosios tarnybos.
Daugiau nuotraukų (1)
Pasak skaitytojų, nelaimė nutiko Neries pakrantėje. Čia buvo matyti keli specialiųjų tarnybų ekipažai, o netrukus paaiškėjo, kad iš vandens ištrauktas žmogus.
Kaip portalą informavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinti pareigūnė, pranešimas apie įvykį gautas 17.15 val.
Pirminiais duomenimis, Neryje, ties Santaka, buvo pastebėtas galimai skenduolis. Į įvykio vietą nuvykus tarnyboms, rastas vyro kūnas.
Susiję straipsniai
Zarasų r. tvenkinyje rastas ieškoto vyro kūnas, skendusi moteris mirė ir Klaipėdoje

Zarasų r. tvenkinyje rastas ieškoto vyro kūnas, skendusi moteris mirė ir Klaipėdoje

Skenduolio ieškoję ugniagesiai išžvalgė per 100 kilometrų Nemuno

Skenduolio ieškoję ugniagesiai išžvalgė per 100 kilometrų Nemuno

Nemune rastas daugiau nei prieš mėnesį dingusio jauno vyro kūnas

Nemune rastas daugiau nei prieš mėnesį dingusio jauno vyro kūnas

Pareigūnų teigimu, mirusiojo asmenybė kol kas nustatinėjama.
Įvykio aplinkybės tikslinamos.
skenduolisKaunasNeris
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.