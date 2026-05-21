Skrydis baigėsi tragedija: Radviliškio rajone sudužus lėktuvui žuvo pilotas

2026 m. gegužės 21 d. 16:39
Ketvirtadienio popietę Radviliškio rajone nukritus nedideliam lėktuvui žuvo jo pilotas, o keleivė buvo sužalota.
Pagalbos tarnyboms apie Radviliškio rajone, Šeduvos seniūnijoje, Rokonių kaimo pievoje, nukritusį nedidelį lėktuvą buvo pranešta 15 val 03 min.
Į įvykio vietą buvo pasiųta greitoji pagalba ir ugniagesiai gelbėtojai.
Atvykę medikai konstatavo garbaus amžiaus lėktuvo piloto (gim. 1943 m.) mirtį.

Suižalotą, tačiau sąmoningą lėktuvo keleivę (gim. 1988 m.) iš lėktuvo lėktuvo, panaudoję hidraulinę įrangą, ištraukė ugniagesiai gelbėtojai.
Nukentėjusioji buvo perduota medikams ir išvežta į ligoninę.
Prakalbo lėktuvo katastrofos Vilniuje liudininkai: matė blykstę, girdėjo smūgį, šoko iš lovos

Įvykio aplinkybės tiriamos.
Pirminiais duomenimis, žuvusysis gyveno ir ūkininkavo Rokonių kaime, o lėktuvėlis, kuris skrido, priklausė jam. 
