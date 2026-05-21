Zarasų r. tvenkinyje rastas ieškoto vyro kūnas, skendusi moteris mirė ir Klaipėdoje

2026 m. gegužės 21 d. 09:49
Zarasų rajono tvekinyje rastas nuskendusio vyro kūnas. Policija praneša, kad vyras buvo ieškomas.
Kaip pranešė Utenos apskrities VPK, gegužės 20 d. apie 22 val. 10 min., Zarasų r., Antaniškių vs., tvenkinyje rastas nuskendusio vyro (gim. 1957 m.) kūnas be akivaizdžių smurto žymių.
Policija praneša, kad vyras buvo ieškomas.
Tuo tarpu Klaipėdos apskrities VPK informuoja, kad gegužės 20 d. apie 16 val. 49 min. iš ligoninės gautas pranešimas, kad čia mirė, pirminiais duomenimis, po galimo skendimo gaivinta moteris (gimusi 1951 m.).
Moteris į ligoninę buvo atvežta iš Klaipėdos r., Lapių kaimo. 
Klaipėdos apskrities policija taip pat praneša, kad tą pačią dieną apie 10 val. 43 min. Klaipėdos r., Drevernos kaime, upėje, rastas mirusio vyro (gim. 1957 m.) kūnas be akivaizdžių smurto žymių. 
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti.
