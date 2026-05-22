Lietuvos dienaNelaimės

Dėl rimtos avarijos greta Prienų visiškai uždarytas kelias Alytus–Kaunas

2026 m. gegužės 22 d. 18:25
Lrytas.lt
Mažiausiai du žmonės nukentėjo penktadienio vakarą greta Prienų susidūrus dviem automobiliams. Po avarijos kelias buvo pilnai uždarytas.
Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, gegužės 22 d. Prienų gelbėtojai buvo iškviesti į Ignacavos kaimą, Kauno pl. Buvo pranešta, kad čia susidūrė du automobiliai.
Ignacavos kaimas yra visai greta Prienų, o avarija įvyko kelyje Alytus–Kaunas.
Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad vairuotojai neprispausti, jų vaduoti nereikia. Tačiau jiems reikia medikų pagalbos.
Ugniagesiai tik atjungė akumuliatorius.
Po avarijos kelias kuriam laikui buvo pilnai uždarytas.
Įvykis tiriamas.
