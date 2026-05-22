Lietuvos dienaNelaimės

Druskininkuose vertėsi automobilis, vienas žmogus perduotas medikams

2026 m. gegužės 22 d. 14:45
Lrytas.lt
Mažiausiai vienas žmogus nukentėjo penktadienį Druskininkuose per avariją apsivertus automobiliui.
Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, pranešimą apie avariją Ateities g. gegužės 22 d. Druskininkų ugniagesiai gavo apie 13 val. 28 min. Buvo pranešta, kad per avariją apvirto automobilis.
Atvykus ugniagesiams, ant šono buvo apsivertęs automobilis „Volvo“. Vairuotojas nebuvo prispautas, jo vaduoti nereikėjo. Tačiau žmogus pats negalėjo išlipti iš apsivertusios mašinos.
Ugniagesiai vyrą iškėlė ir perdavė greitosios pagalbos medikams.
Per avariją kliudytas bei apgadintas ir automobilis „VW Golf“.
Įvykis tiriamas.
