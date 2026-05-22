Druskininkuose vertėsi automobilis, vienas žmogus perduotas medikams

Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, pranešimą apie avariją Ateities g. gegužės 22 d. Druskininkų ugniagesiai gavo apie 13 val. 28 min. Buvo pranešta, kad per avariją apvirto automobilis.
Atvykus ugniagesiams, ant šono buvo apsivertęs automobilis „Volvo“. Vairuotojas nebuvo prispautas, jo vaduoti nereikėjo. Tačiau žmogus pats negalėjo išlipti iš apsivertusios mašinos.
Ugniagesiai vyrą iškėlė ir perdavė greitosios pagalbos medikams.
Per avariją kliudytas bei apgadintas ir automobilis „VW Golf“.
Įvykis tiriamas.
