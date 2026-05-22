Į Vilniaus Naujamiestį skubėjo ugniagesiai – dūmais apsinuodijusi moteris išvežta į ligoninę

2026 m. gegužės 22 d. 15:14
Lrytas.lt
Viena moteris nukentėjo penktadienį Vilniaus Naujamiestyje prisvilus ant viryklės paliktam maistui. Laiku atskubėjus ugniagesiams, gaisras neišplito.
Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, pranešimo apie gaisrą gegužės 22 d. Vilniaus ugniagesiai sulaukė apie 14 val. 04 min. Buvo pranešta, kad Šaltinių g. esančio penkiaaukščio namo laiptinėje jaučiamas svylėsių kvapas, matosi dūmai.
Atvykę ugniagesiai nustatė, kad kvapas ir dūmai sklinda iš buto 3 aukšte.
Patekę į butą, gelbėtojai rado ant viryklės svylantį maistą.
Po nedidelio gaisro Vilniaus viešbutyje greitosios medikai apžiūrėjo du žmones

Bute buvo moteris. Ji išvesta į lauką ir perduota greitosios pagalbos medikams. Dėl apsinuodijimo dūmais moteris išvežta į ligoninę.
Laiku atvykus ugniagesiams, gaisras neišplito.
Įvykis tiriamas.
