Į Vilniaus Naujamiestį skubėjo ugniagesiai – dūmais apsinuodijusi moteris išvežta į ligoninę

Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, pranešimo apie gaisrą gegužės 22 d. Vilniaus ugniagesiai sulaukė apie 14 val. 04 min. Buvo pranešta, kad Šaltinių g. esančio penkiaaukščio namo laiptinėje jaučiamas svylėsių kvapas, matosi dūmai.
Atvykę ugniagesiai nustatė, kad kvapas ir dūmai sklinda iš buto 3 aukšte.
Patekę į butą, gelbėtojai rado ant viryklės svylantį maistą.
Bute buvo moteris. Ji išvesta į lauką ir perduota greitosios pagalbos medikams. Dėl apsinuodijimo dūmais moteris išvežta į ligoninę.
Laiku atvykus ugniagesiams, gaisras neišplito.
Įvykis tiriamas.