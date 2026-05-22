Kilus gaisrui Klaipėdos r. žuvo žmogus

2026 m. gegužės 22 d. 14:35
Vienas žmogus žuvo penktadienio rytą Klaipėdos rajone kilus gaisrui ūkiniame pastate. Labiausiai tikėtina nelaimės priežastis – neatsargus rūkymas.
Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, pranešimas apie gaisrą Dovilų seniūnijoje, Šiūparių kaime, gegužės 22 d. gautas apie 7 val. 04 min. Buvo pranešta, kad Vingio g. dega ūkinis pastatas, viduje gali būti žmogus.
Atvykus ugniagesiams, ūkinis pastatas buvo užtvindytas dūmais. Gelbėtojai į vidų pateko su specialiais kvėpavimo aparatais.
Pastato viduje įrengtoje gyvenamojoje patalpoje ugniagesiai rado lovoje gulintį vyrą. Jis buvo išneštas į lauką, greitosios pagalbos medikai konstatavo mirtį.
Per incidentą apdegė patalpos, lova, namų apyvokos daiktai.
Gaisro gesinimui buvo pasitelktos 4 autocisternos.
Nors gaisro aplinkybės dar tik pradėtos tirti, labiausiai tikėtina nelaimės priežastis gali būti neatsargus rūkimas.
Įvykis tiriamas.
žuvo vyrasGaisrasKlaipėdos rajonas
