Kilus gaisrui Klaipėdos r. žuvo žmogus

Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, pranešimas apie gaisrą Dovilų seniūnijoje, Šiūparių kaime, gegužės 22 d. gautas apie 7 val. 04 min. Buvo pranešta, kad Vingio g. dega ūkinis pastatas, viduje gali būti žmogus.
Atvykus ugniagesiams, ūkinis pastatas buvo užtvindytas dūmais. Gelbėtojai į vidų pateko su specialiais kvėpavimo aparatais.
Pastato viduje įrengtoje gyvenamojoje patalpoje ugniagesiai rado lovoje gulintį vyrą. Jis buvo išneštas į lauką, greitosios pagalbos medikai konstatavo mirtį.
Per incidentą apdegė patalpos, lova, namų apyvokos daiktai.
Gaisro gesinimui buvo pasitelktos 4 autocisternos.
Nors gaisro aplinkybės dar tik pradėtos tirti, labiausiai tikėtina nelaimės priežastis gali būti neatsargus rūkimas.
Įvykis tiriamas.
žuvo vyrasGaisrasKlaipėdos rajonas
