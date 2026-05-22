Utenos rajone kilus gaisrui profesinėje mokykloje, iš jos evakuoti 37 žmonės

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) duomenimis, 12.52 val. pranešta, kad Utenos rajone, Aukštaičių gatvėje, kilo gaisras profesinėje mokykloje.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, veikė priešgaisrinė signalizacija. Pastato rūsyje degė vandentiekio punkto patalpa.
Patalpos buvo stipriai uždūmintos. Evakuoti 37 žmonės.
Anot PAGD, patalpos išvėdintos, naudojant teigiamo slėgio ventiliatorių. Gaisro metu apdegė ir aprūko patalpos sienos, lubos, bendri apyvokos daiktai, apšiltinimo izoliacija, sudegė viduje buvusi sofa, fotelis ir stalas.
Pradegus vandentiekio sujungimo movai, vanduo užliejo rūsio patalpas.
