Alytaus r. automobilis įskriejo į kavinę: „Vakarienė vos netapo paskutine vakariene“

2026 m. gegužės 23 d. 22:36
Lrytas.lt
Tik per laimingą atsitiktinumą šeštadienio vakarą išvengta aukų, kai nesuvaldytas automobilis „Audi“ nulėkė nuo kelio ir įskriejo į kavinę, kurioje tuo metu buvo ne vienas lankytojas.
Incidentas gegužės 23 d. įvyko apie 20 val. 20 min. Alytaus r., Mankūnų kaime, nuo kelio nuskriejęs automobilis „Audi“ rėžėsi į kavinės vitrininius langus, prie kurių tuo metu sėdėjo ir vakarieniavo lankytojai.
„Nu ką, vakarienė vos netapo paskutine vakariene“, – iš karto po incidento filmuotame vaizdo įraše iš kavinės vidaus įvykį komentavo vienas lankytojas.
Socialiniame tinkle „Facebook“ įkeltame vaizdo įraše matyti suskaldyti kavinės vitriniai stiklai ir prie jų esantys staliukai su paliktu maistu.
Pirminiais duomenimis, kavinės lankytojai, personalas ir žmonės greta pastato nenukentėjo. Tačiau pats pastatas apgadintas gana smarkiai, apdaužyti ir šalia stovėję keli automobiliai.
Vairuotojas po avarijos teisinosi, kad sugedo stabdžiai.
Įvykis tiriamas.
