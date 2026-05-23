Alytaus r. automobilis įskriejo į kavinę: „Vakarienė vos netapo paskutine vakariene“

Incidentas gegužės 23 d. įvyko apie 20 val. 20 min. Alytaus r., Mankūnų kaime, nuo kelio nuskriejęs automobilis „Audi“ rėžėsi į kavinės vitrininius langus, prie kurių tuo metu sėdėjo ir vakarieniavo lankytojai.
„Nu ką, vakarienė vos netapo paskutine vakariene“, – iš karto po incidento filmuotame vaizdo įraše iš kavinės vidaus įvykį komentavo vienas lankytojas.
Socialiniame tinkle „Facebook“ įkeltame vaizdo įraše matyti suskaldyti kavinės vitriniai stiklai ir prie jų esantys staliukai su paliktu maistu.
Pirminiais duomenimis, kavinės lankytojai, personalas ir žmonės greta pastato nenukentėjo. Tačiau pats pastatas apgadintas gana smarkiai, apdaužyti ir šalia stovėję keli automobiliai.
Vairuotojas po avarijos teisinosi, kad sugedo stabdžiai.
Įvykis tiriamas.
