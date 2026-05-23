Naktinis gaisras Kauno r.: evakuoti 29 žmonės, smarkiai apdegė virtuvė

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, gegužės 23 d. apie 1 val. 46 min. Kauno ugniagesiai buvo iškviesti į Domeikavos seniūniją, Domeikavos kaimą, Vandžiogalos pl. Buvo pranešta apie gaisrą mediniame name.
Atvykus ugniagesiams, trijų aukštų bendrabutyje atvira liepsna degė butas pirmame aukšte, bendro naudojimo patalpos buvo uždūmintos.
Iš pastato ugniagesiai evakavo 29 žmonės (tarp jų buvo vienas vaikas). Visame pastate veikė priešgaisrinė signalizacija.
Susiję straipsniai
Ugniagesiai praneša, kad gaisro židinys buvo virtuvės patalpoje. Apdegė 60 kvadratinių metrų lubų ir sienų, sudegė virtuvės baldai, buitinė technika, minimaliai aprūko miegamojo kambario sienos ir lubos. Taip pat aprūko 20 kvadratinių metrų namo fasado siena.
Žmonės nenukentėjo.
Gaisrą užgesinus ir išvėdinus viso pastato patalpos, žmonėms leista grįžti į butus.
Įvykis tiriamas.
GaisrasKauno rajonasugniagesiai
Rodyti daugiau žymių