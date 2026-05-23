Lietuvos dienaNelaimės

Nesuvaldytas automobilis Klaipėdos r. rėžėsi į medį, keleivė ligoninėje mirė

2026 m. gegužės 23 d. 18:42
Lrytas.lt
Viena moteris žuvo šeštadienį Klaipėdos rajone nesuvaldytam automobiliui įsirėžus į medį.
Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 23 d. apie 13 val. 52 min. Klaipėdos r., Šnaukštų kaime, automobilis „Toyota Urban Cruiser“, vairuojamas vyro (gim. 1945 m.), nuvažiavo nuo kelio ir trenkėsi į medį.
Per eismo įvykį nukentėjo automobiliu važiavusi keleivė (gimusi 1950 m.).
Dėl įvairių kūno sužalojimų moteris buvo nuvežta ir paguldyta į ligoninę. Apie 17 val. 37 min. ji ligoninėje mirė.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
žuvo moterisKlaipėdos rajonasMedis
