Nesuvaldytas automobilis Klaipėdos r. rėžėsi į medį, keleivė ligoninėje mirė

Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 23 d. apie 13 val. 52 min. Klaipėdos r., Šnaukštų kaime, automobilis „Toyota Urban Cruiser“, vairuojamas vyro (gim. 1945 m.), nuvažiavo nuo kelio ir trenkėsi į medį.
Per eismo įvykį nukentėjo automobiliu važiavusi keleivė (gimusi 1950 m.).
Dėl įvairių kūno sužalojimų moteris buvo nuvežta ir paguldyta į ligoninę. Apie 17 val. 37 min. ji ligoninėje mirė.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
