Lietuvos dienaNelaimės

Artimųjų pagalbos šauksmas: Kauno centre dingo jauna mergina

2026 m. gegužės 24 d. 13:34
Sekmadienį naujienų portalas „Kas vyksta Kaune“ sulaukė artimųjų prašymo padėti surasti naktį Kauno centre dingusią 18-metę.
Trumpame laiške artimieji kreipėsi į kauniečius – prašoma visų pagalbos.
„DINGO MERGINA – REIKALINGA JŪSŲ PAGALBA Ieškoma 18-metė mergina, dingusi Kaune. 18 metų, ūgis apie 174 cm, liekno kūno sudėjimo, vilkėjo melsvos spalvos odinę striukę.
Paskutinį kartą matyta šeštadienį (gegužės 23 d.) po vidurnakčio Laisvės al., netoli fontano“, – rašoma laiške.
Naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ susisiekus su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariaro budinčiu pareigūnu, šis informaciją patvirtino – vykdoma dingusios merginos paieška.
Gyventojų, mačiusių ar žinančių merginos buvimo vietą bei galinčių suteikti kitos vertingos informacijos, prašoma kreiptis į pareigūnus trumpuoju pagalbos numeriu 112.
