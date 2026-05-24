Kalvarijos savivaldybėje apsivertė automobilis su 3 žmonėmis – sulėkė visos tarnybos

Kaip informuoja Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, gegužės 23 d. apie 20 val. 44 min. visos Kalvarijos gelbėjimo tarnybos buvo iškviestos į Liubavo seniūniją, Asavos kaimą, Ežero g. Buvo pranešta, kad nuo kelio nuvažiavo ir vertėsi automobilis, viduje gali būti prispaustas žmogus.
Atvykus ugniagesiams, automobilis „Opel Astra“ buvo apvirtęs griovyje ant stogo, prispaustų žmonių nebuvo.
Automobiliu prieš avariją važiavo trys žmonės. Per incidentą nukentėjo vairuotojas. Jį greitosios pagalbos medikai išvežė į ligoninę.
Ugniagesiai automobilį atvertė, atjungė akumuliatorių.
Įvykis tiriamas.
