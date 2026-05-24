Kaune sudegė garažas su viduje stovėjusiu BMW – nukentėjo žmogus, liudininkai girdėjo sprogimą

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, gegužės 23 d. apie 19 val. 38 min. Kauno ugniagesiai buvo iškviesti į Pienių g. Buvo pranešta, kad dega garažas, viduje nugriaudėjo sprogimas.
Atvykus ugniagesiams, garažų masyve degė mūrinis garažas ir viduje buvęs automobilis.
Per incidentą išdegė garažo vidus, sudegė viduje buvęs automobilis BMW.
Galvą, rankas ir pilvą apdegė garažo nuomininko brolis. Po medikų apžiūros sąmoningos būklės vyras išvežtas į ligoninę.
Įvykis tiriamas.