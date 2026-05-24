Kaune sudegė garažas su viduje stovėjusiu BMW – nukentėjo žmogus, liudininkai girdėjo sprogimą

2026 m. gegužės 24 d. 08:38
Lrytas.lt
Vienas žmogus nukentėjo šeštadienį Kaune užsiliepnojus garažui. Per incidentą sudegė garaže stovėjęs automobilis BMW, o liudininkai pasakoja garaže girdėję sprogimą.
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, gegužės 23 d. apie 19 val. 38 min. Kauno ugniagesiai buvo iškviesti į Pienių g. Buvo pranešta, kad dega garažas, viduje nugriaudėjo sprogimas.
Atvykus ugniagesiams, garažų masyve degė mūrinis garažas ir viduje buvęs automobilis.
Per incidentą išdegė garažo vidus, sudegė viduje buvęs automobilis BMW.
Į Vilniaus Naujamiestį skubėjo ugniagesiai – dūmais apsinuodijusi moteris išvežta į ligoninę

Naktinis gaisras Kauno r.: evakuoti 29 žmonės, smarkiai apdegė virtuvė

Kilus gaisrui Klaipėdos r. žuvo žmogus

Galvą, rankas ir pilvą apdegė garažo nuomininko brolis. Po medikų apžiūros sąmoningos būklės vyras išvežtas į ligoninę.
Įvykis tiriamas.
