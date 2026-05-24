Kelyje „Via Baltica“ briedis sukėlė rimtą avariją: į ligoninę išvežtas vaikas ir vyras, apdaužyti du automobiliai

Kaip pranešė Marijampolės apskrities VPK, gegužės 23 d. apie 23 val. 07 min. Kazlų Rūdos savivaldybėje, Limarkų kaime, kelio A5 Marijampolė–Kaunas, 39 kilometre, automobilis „Tesla“, vairuojamas vyro (gim. 1981 m.), susidūrė su į važiuojamąją kelio dalį staiga išbėgusiu laukiniu gyvūnu.
Per eismo įvykį sužaloti automobilio keleiviai (gimę 1991 m. ir 2019 m.), kurie pristatyti į Kauno ligoninę.
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba informuoja, kad Pagalbos telefonu buvo pranešta, jog automobilis partrenkė į kelią iššokusį briedį, kitas automobilis taip pat jį kliudė. Po šio pranešimo į įvykio vietą išsiųstos visos gelbėjimo tarnybos - greitosios pagalbos medikai, ugniagesiai ir policijos pareigūnai.
Susiję straipsniai
Ugniagesiams atvykus į avarijos vietą paaiškėjo, kad automobilis „Tesla“ susidūrė su į kelią išbėgusiu briedžiu. Prispaustų žmonių nebuvo, visi penki automobiliu važiavę žmonės buvo sąmoningi. Partrenktas briedis dar kliudė kitą automobilį.
Atvykę medikai į ligoninę išsivežė du keleivius, nepilnametį į ligoninę nulydėjo tėvas.
Ugniagesiai nukirpo „Tesla“ elektromobilio pagrindinį kabelį, nušlavė kelio dangą.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
avarijaVia BalticaTesla automobilis
Rodyti daugiau žymių