Per avarijas Švenčionių ir Prienų rajonuose nukentėjo du motociklininkai

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, gegužės 23 d. apie 14 val. 30 min. Švenčionių r., Kaltanėnų seniūnijoje, Vasiuliškės kaime, motociklas BMW, vairuojamas vyro (gim. 1996 m.), išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu automobiliu BMW.
Motociklo vairuotojas pristatytas į ligoninę.
Alytaus apskrities VPK praneša, kad taip pat gegužės 23 d. apie 17 val. Prienų r., kelyje Vilnius-Prienai-Marijampolė 97,8 km, nereguliuojamoje sankryžoje, vyras (gim. 1952 m.) vairuodamas automobilį „Toyota Corolla“ važiuodamas pagrindiniu keliu ir sukdamas į kairę nepraleido pagrindiniu keliu važiuojančio motociklo „KTM-990 Adventure“, kurį vairavo vyras (gim. 1986 m.) ir su juo susidūrė.
Motociklo vairuotojui prireikė medikų pagalbos.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
