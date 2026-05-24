Užsiliepsnojus sandėliukams iš Kauno r. esančio daugiabučio evakuota 12 žmonių

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, gegužės 23 d. apie 10 val. 36 min. Kauno ugniagesiai buvo iškviesti į Batniavos seniūniją, Bubių kaimą, Parko g. Buvo gautas pranešimas, kad žmonės mato, kaip iš rūsio eina dūmai, iš daugiabučio jau pradėti evakuoti žmonės.
Atvykę ugniagesiai išlaužė sandėliukų durys ir rado gaisro židinį.
Gaisras užgesintas, dūmams šalinti buvo naudojamas teigiamo slėgio ventiliatorius.
Per incidentą sudegė sandėliuke buvusi krūmapjovė ir plastikinė dėžė, aprūko sandėliuko sienos. Iš mūrinio dviejų aukštų daugiabučio buvo evakuota 12 žmonių.
Įvykis tiriamas.
