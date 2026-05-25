Avarija Kaišiadorių rajone: automobilis nuvažiavo į griovį ir apvirto ant stogo

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, avarija įvyko Kaišiadorių apylinkės seniūnijoje, Gudienos kaime, Palomenės ir Vilniaus gatvių sankirtoje.
12.01 val. gautas pranešimas, kad susidūrė du automobiliai, vienas apvirtęs griovyje, vairuotojas neišlipa.
Atvykę ugniagesiai pamatė, kad automobilis „Hyundai Tucson“ nuvažiavęs į griovį ir apvirtęs ant stogo. Kitas automobilis – „Citroen C8“ – buvo ant kelio. Gelbėtojai atjungė jo akumuliatorių.
Prispaustų žmonių per šią avariją nebuvo, atvykę medikai žmones apžiūrėjo vietoje.
