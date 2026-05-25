Darbingas ugniagesių savaitgalis: ugnis šėlo gyvenamuosiuose namuose, saugyklose, vagonuose, sąvartyne

Penktadienį, 07.04 val., gautas pranešimas, kad Klaipėdos rajone, Dovilų seniūnijoje, Šiūparių kaime, dega ūkinis pastatas, kurio viduje gali būti žmogus.
Ugniagesiai, su kvėpavimo organų apsaugos aparatais patekę į vidų, ūkiniame pastate įrengtose gyvenamosiose patalpose lovoje rado vyrą be gyvybės ženklų. Jis išneštas iš pastato į lauką.
Gaisro metu nuo karščio išdužo langai, aprūko ir apdegė gyvenamosios patalpos, sudegė lova nei namų apyvokos daiktai.
14.04 val., Vilniuje, Šaltinių gatvėje, daugiabučio laiptinėje jautėsi dūmų ir degėsio kvapas. Atvykus ugniagesiams, viename iš butų tvyrojo daug dūmų. Virtuvėje buvo pridegęs maistas, o bute buvusi moteris išvesta į lauką. Ji perduota medikams ir išvežta į gydymo įstaigą.
Ugniagesiai, panaudoję teigiamo slėgio ventiliatorių, išvėdino patalpas. Autonominio dūmų detektoriaus, pirminiais duomenimis, bute nebuvo.
Šeštadienį, 19.38 val., Kaune, Pienių gatvėje, garažų masyve degė mūrinis garažas ir jo viduje buvęs automobilis. Gaisre buvo traumuotas vyras, jis išvežtas į gydymo įstaigą. Gaisro metu išdegė garažo vidus, sudegė automobilis „BMW“.
Penktadienį, 23.42 val., Marijampolės savivaldybėje, Sasnavos gatvėje, sandėliavimo patalpoje, didmaišyje (1 tona), smilko saulėgrąžų išspaudos. Atvykus ugniagesiams, patalpoje tvyrojo daug dūmų. Gaisro metu apdegė 500 kg saulėgrąžų išspaudų.
23.46 val., Alytaus rajone, Alovės seniūnijoje, Takniškių kaime, sąvartyno teritorijoje, 10 arų plote, degė statybinės atliekos. Gaisro gesinimo metu, pasitelkus krautuvą, atliekos buvo perkasinėjamos ir perliejamos vandeniu.
Šeštadienį, 00.41 val., Klaipėdoje, Kretainio gatvėje, gamykloje, rapsų ciklone degė sukrauti rapsai, Ciklone buvo sukrauta 150 t rapsų. Iki atvykstant pajėgoms gaisrą gesino darbuotojai. Gaisro gesinimo metu vandeniu perlieti ciklone buvę rapsai.
01.46 val., Kauno miesto savivaldybėje, Domeikavos seniūnijoje, Domeikavos kaime, bendrabučio tipo gyvenamajame name atvira liepsna degė butas, o bendro naudojimo patalpos skendėjo dūmuose. Ir trijų aukštų pastato evakuoti 29 žmonės, iš jų – vienas vaikas.
Gaisro metu žmonės nenukentėjo. Gaisro židinys buvo virtuvės patalpoje. Gaisro metu apdegė 60 kv. m lubų ir sienų, sudegė virtuvės baldai, buitinė technika, aprūko kambario sienos ir lubos, dalis namo fasado sienos. Visame pastate veikė priešgaisrinė signalizacija.
10.36 val., Kauno rajone, Batniavos seniūnijoje, Bubių kaime, gaisras kilo daugiabutyje. Atvykus ugniagesiams, iš namo veržėsi dūmai. Iš namo evakuota 12 žmonių. Gaisro metu sudegė sandėliuke buvusi krūmapjovė ir plastikinė dėžė.
Sekmadienį, 04.25 val., pranešta, kad Marijampolės savivaldybėje, Sasnavos gatvėje, gamykloje rūksta dūmai iš vagono, pakrauto maisto pramonės maišais su kepintomis saulėgrąžomis.
Atvykus ugniagesiams, rūko dūmai iš užplombuoto traukinio vagono. Ugniagesiai, pravėrę vagoną, iškrovė 3 saulėgrąžų išspaudų maišus (po 1 t.) ir perliejo žaliavą vandeniu. Vagone buvo 64 maišai saulėgrąžų išspaudų.
Penktadienį, 13.29 val., Druskininkuose, Ateities gatvėje, ugniagesiai gelbėtojai iš ant šono apvirtusio automobilio „Volvo V50“ ištraukė vairuotoją ir perdavė jį medikams.
Šeštadienį, 14.05 val., Klaipėdos rajone, Dovilų seniūnijoje, Šnaukštų kaime, automobilis „Toyota Urban Cruiser“ nuvažiavo nuo kelio į griovį ir atsitrenkė į medį. Ugniagesiai gelbėtojai rankomis atidarė automobilio dureles ir padėjo automobilyje buvusią nukentėjusiąją nunešti į GMPT automobilį.
13.37 val. pranešta, kad Klaipėdoje, Baltijos jūroje, Melnragėje, vyras plaukia į jūrą ir nuo kranto jau nutolęs apie 30 metrų. Atvykus tarnyboms, tolumoje buvo matomas vandenyje plūduriuojantis žmogus.
Ugniagesiams gelbėtojams plaukiant valtimi link jo ir likus maždaug 20 metrų, žmogus paniro po vandeniu ir nebeišniro. Valstybės sienos apsaugos tarnyba vykdė paiešką iš oro ir vandenyje, skenduolis nerastas.
Sekmadienį, 15.13 val., ugniagesiai gelbėtojai išvadavo katiną, užstrigusį pusiau pravirame lange, esančiame namo antrajame aukšte. Bute žmonių nebuvo.
Atvykę ugniagesiai gelbėtojai ištraukiamomis kopėčiomis pasiekė gyvūną ir jį išlaisvino. Katino gelbėjimo operacija vyko Raseinių rajone, Jaunimo gatvėje.
