Didelė avarija Biržų r.: po sunkvežimio ir mikroautobuso susidūrimo ugniagesiai iš nuolaužų vadavo žmogų

Kaip pranešė Panevėžio apskrities VPK, gegužės 25 d., apie 14 val. 15 min. Biržų r., Širvėnos seniūnijoje, Galintiškio kaime, kelyje Nr. 123, įvyko įskaitinis eismo įvykis.
Pirminiais duomenimis, susidūrė mikroautobusas ir sunkvežimis „Volvo“. Sunkiai sužalotas mikroautobuso vairuotojas, jį iš automobilio išlaisvino ugniagesiai ir perdavė medikams.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad gelbėtojams buvo pranešta, jog į avariją patekusiu mikroautobusu „važiavo daug žmonių“.
Tačiau ugniagesiams atvykus į avarijos vietą paaiškėjo, kad nuolaužose užspaustas vienas žmogus. Jis buvo išlaisvintas ir perduotas medikams.
Kiek žmonių iš tiesų važiavo mikroautobusu, dar tikslinama.
Įvykis tiriamas.
