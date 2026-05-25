Lietuvos dienaNelaimės

Marijampolėje užsidegė traukinio vagonas su saulėgrąžomis

2026 m. gegužės 25 d. 08:51
Marijampolėje sekmadienio naktį užsidegė traukinio vagonas, kuriame buvo vežti maišai su saulėgrąžomis, pranešė ugniagesiai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 4.25 val. pranešta, kad Marijampolėje, Sasnavos gatvėje, gamykloje, iš vagono rūksta dūmai. Vagone buvo atvežti maisto pramonės maišai su kepintomis saulėgrąžomis.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, rūko dūmai iš užplombuoto traukinio vagono. Atidarius vagoną, iš trijų saulėgrąžų išspaudų maišų (1 maišas – 1 tona) rūko dūmai.
Įmonės krautuvu iškrovus maišus, rūkę maišai perlieti vandeniu.
Vagone iš viso buvo 64 maišai saulėgrąžų išspaudų.
