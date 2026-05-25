Marijampolėje užsidegė traukinio vagonas su saulėgrąžomis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 4.25 val. pranešta, kad Marijampolėje, Sasnavos gatvėje, gamykloje, iš vagono rūksta dūmai. Vagone buvo atvežti maisto pramonės maišai su kepintomis saulėgrąžomis.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, rūko dūmai iš užplombuoto traukinio vagono. Atidarius vagoną, iš trijų saulėgrąžų išspaudų maišų (1 maišas – 1 tona) rūko dūmai.
Įmonės krautuvu iškrovus maišus, rūkę maišai perlieti vandeniu.
Vagone iš viso buvo 64 maišai saulėgrąžų išspaudų.
