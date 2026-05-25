Lietuvos dienaNelaimės

Skaudi avarija Kaune: Aleksote motociklas kliudė berniuką

2026 m. gegužės 25 d. 09:06
Pirmadienio rytą Aleksote fiksuotas skaudus eismo įvykis. Pirminiais policijos duomenimis, motociklo vairuotojas gatvėje kliudė nepilnametį berniuką.
„S. Dariaus ir S. Girėno gatvės pradžioje partrenktas motorolerio vairuotojas, galimai nepilnametis, policija reguliuoja eismą, atvykusi greitoji“, – portalui „Kas vyksta Kaune“ pirmadienį apie 08.33 val. pranešė skaitytoja.
Tačiau aiškėja visai kitokios nelaimės detalės – nukentėjo nepilnametis pėsčiasis.
Anot Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinčios pareigūnės, eismo įvykis S. Dariaus ir S. Girėno g. įvyko apie 07.41 val.
Pirminiais duomenimis, gatvėje motociklininkas kliudė berniuką. Nepilnametis išgabentas į gydymo įstaigą.
Įvykio vietoje vis dar dirba policijos pareigūnai, jie aiškinasi nelaimės aplinkybes.
