Nelaimės

Sostinės policija tiria prieš pusmetį įvykusią skaudžią avariją – prašo žmonių pagalbos

2026 m. gegužės 25 d. 11:05
Vilniaus AVPK
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 137 str. 1 d.).
2025 m. gruodžio 2 d. apie 17 val. 28 min. Vilniuje, Žirmūnų g., automobilis „Mercedes Benz“, įvažiuodamas į daugiabučio namo kiemą, galimai sudarė kliūtį dviračiui. Dviratis kliudė automobilį „Mercedes Benz“, o nuo smūgio taip pat kliudė pėsčiųjų taku ėjusią pėsčiąją, kuri buvo sunkiai sužalota.
Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – atsiliepti dviračiu važiavusį asmenį, įvykį mačiusius liudytojus, asmenis, galinčius suteikti informacijos apie dviračio ar automobilio judėjimo kryptį, taip pat asmenis, kurie pravažiuodami galėjo užfiksuoti eismo įvykio aplinkybes vaizdo registratoriais ar kitais įrenginiais ir nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnais, tel. +370 700 58541 arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
VilniusPolicijatyrimas
