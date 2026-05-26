Didelė avarija Panevėžio aplinkkelyje: sunkvežimiui įsirėžus į atitvarus sustabdytas eismas

2026 m. gegužės 26 d. 18:21
Lrytas.lt
Papildyta
Po avarijos išsiliejus degalams, antradienio pavakare policija uždarė didelę Panevėžio aplinkkelio dalį. Eismas nukreipiamas aplinkkeliais.
„Dėl eismo įvykio, išsiliejus degalams, uždarytas eismas atkarpoje nuo Šiaulių viaduko iki Upytės žiedo (į abi puses). Eismas nukreipiamas“, - antradienį informavo Panevėžio apskrities policija.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriuje Lrytas sužinojo, kad nuo Šiaulių viaduko, važiuojant Vilniaus link, nesuvaldytas vilkikas trenkėsi į atitvarus.
Po avarijos ant kelio išsiliejo degalai.
Atvykę ugniagesiai atjungė sunkvežimio akumuliatorių ir naudodami sorbentus renka išsiliejusius teršalus. 
Galbėtojai taip pat bando užsandarinti pramuštą degalų baką.
Panevėžio policijoje Lrytas sužinojo, kad žmonės per avariją nenukentėjo.
