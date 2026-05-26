Didelė avarija Panevėžio aplinkkelyje: sunkvežimiui įsirėžus į atitvarus sustabdytas eismas

„Dėl eismo įvykio, išsiliejus degalams, uždarytas eismas atkarpoje nuo Šiaulių viaduko iki Upytės žiedo (į abi puses). Eismas nukreipiamas“, - antradienį informavo Panevėžio apskrities policija.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriuje Lrytas sužinojo, kad nuo Šiaulių viaduko, važiuojant Vilniaus link, nesuvaldytas vilkikas trenkėsi į atitvarus.
Po avarijos ant kelio išsiliejo degalai.
Susiję straipsniai
Atvykę ugniagesiai atjungė sunkvežimio akumuliatorių ir naudodami sorbentus renka išsiliejusius teršalus.
Galbėtojai taip pat bando užsandarinti pramuštą degalų baką.
Panevėžio policijoje Lrytas sužinojo, kad žmonės per avariją nenukentėjo.
avarijaaplinkkelisPanevėžys
Rodyti daugiau žymių