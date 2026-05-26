Į kairę sukęs automobilis „Škoda“ Vilniuje nepraleido motociklo – motociklininkas ligoninėje

Incidentas gegužės 26 d. apie 17 val. 06 min. įvyko Mokslininkų g. ir Baltupio g. sankirtoje. Į kairę sukęs lengvasis automobilis „Škoda“ nepraleido ir susidūrė su tiesiai priešais važiavusiu motociklu.
Po avarijos į ligoninę išvežtas 25 metų motociklininkas. Sąmonės jis nebuvo praradęs.
Į įvykio vietą po susidūrimo atskubėjo visos Vilniaus gelbėjimo tarnybos. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriuje Lrytas sužinojo, kad atvykus ugniagesiams, prispaustų žmonių nebuvo, gaisras irgi nekilo.
Tačiau per susidūrimą ant gatvės išsiliejo tepalai. Juos ugniagesiai surinko panaudoję sorbentus.
Abu vairuotojai, pirminiais duomenimis, buvo blaivūs.
Įvykis tiriamas.
